Milano, si chiama Leopardi e ruba libri di poesie: bloccato dalla vigilanza

di Laura Larcan

Ladro di libri a Milano, con tanto di cognome illustre. Chissà cosa avrebbe pensato Giacomo Leopardi di fronte al caso di un uomo che, ieri, ha tentato di portarsi via decine di volumi di poesie da una libreria, svelando - una volta fermato - un cognome autorevole come "Leopardi". La vicenda è stata resa nota dalle forze dell'ordine.



I fatti risalgono a ieri pomeriggio, alla Feltrinelli di piazza Piemonte, quando un uomo h a tentato di rubare dodici libri in una libreria a Milano ma non ce l'ha fatta perché è stato fermato prima dell'uscita dagli addetti alla sicurezza. Ciò che ha destato, però, maggiore curiosità è il fatto che l'uomo di origine tedesca, poi denunciato a piede libero dopo l'intervento della polizia, di cognome fa Leopardi, come il celebre poeta di Recanati.

Luned├Č 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA