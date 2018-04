Milano, manager italiano morto in Turchia: giovedì l'autopsia

L'autopsia sul corpo di Alessandro Fiori, il manager di 33 anni di Soncino (Cremona) trovato morto lo scorso 28 marzo a Istanbul, si terrà giovedì prossimo all'istituto di medicina legale di Milano. L'accertamento autoptico è stato delegato ai colleghi milanesi dalla procura di Roma, titolare di un fascicolo sulla morte del giovane. Fiori era partito il 12 marzo per la Turchia, dove aveva programmato di restare un paio di giorni per una breve vacanza. Dal 14 marzo era praticamente sparito nel nulla: nessuno aveva più avuto sue notizie. Il cadavere è stato trovato la sera del 28 marzo da alcuni passanti che hanno informato la polizia. Era in riva al mare, nella zona di Sarayburnunei, vicino al palazzo di Topkapi, con il cranio fracassato. La salma è arrivata tre giorni fa in Italia, all'aeroporto di Malpensa.LEGGI ANCHE: Italiano trovato morto a Istanbul, spunta il giallo del ricovero in ospedale LEGGI ANCHE: Turchia, ritrovato il corpo di Alessandro Fiori, l'italiano scomparso il 12 marzo