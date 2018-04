Dell'Utri, la Cassazione annulla ordinanza che ha giudicato salute compatibile con il carcere

La corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che il 5 dicembre 2017 aveva giudicato compatibili con il carcere le condizioni di salute di Marcello Dell'Utri, che sta scontando la pena di sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Lo rendono noto i legali dell'ex parlamentare Simona Filippi e Alessandro De Federicis. «Ora la Cassazione - spiegano - invierà per un nuovo esame gli atti al Tribunale di Sorveglianza che dovrà rivalutare la compatibilità delle condizioni di Dell'Utri con il regime carcerario». Dell'Utri, affetto da cardiopatia, diabete e tumore alla prostata, dopo un ricovero al Campus Biomedico è tornato da pochi giorni nel carcere di Rebibbia.

Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA