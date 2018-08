Cadavere nelle acque di Venezia: è di un 50enne, si indaga sulla morte

VENEZIA - Un uomo di circa 50 anni è stato trovato senza vita in Rio delle Beccarie a San Polo, vicino al Canal Grande, zona realtina, nei pressi dell'hotel Orologio. Recuperato dall'acqua, ad una prima verifica, il cadavere non mostra segni di violenza. Non aveva documenti con sè e al momento non è stato ancora identificato. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri.



Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:24



