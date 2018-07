Lecce, blitz dei Carabinieri contro la Sacra Corona Unita: 33 arresti

I carabinieri del ros stanno eseguendo, nella provincia di Lecce, un'ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della locale Procura distrettuale antimafia, nei confronti di 33 persone, tra cui appartenenti a due gruppi criminali federati al clan «Tornese» di Monteroni, indagati per associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi e altri reati aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento scaturisce da un'attività investigativa che ha ricostruito gli assetti organizzativi della frangia salentina della Sacra Corona Unita, le attività di narcotraffico e i tentativi di infiltrazione dei clan in alcuni settori economici del litorale gallipolino, in particolare quello ittico e del servizio di security presso i locali pubblici. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la sede del comando provinciale carabinieri di Lecce alle ore 10.30.

Luned├Č 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA