Ustica, Bobo Craxi: «Mio padre avvisò Gheddafi nel 1986, non prima»

Sabato 2 Settembre 2023, 10:23

«È già scritto anche sui libri di storia che mio padre avvertì Gheddafi che lo avrebbero bombardato. Ma nel 1986, non prima». Queste parole, condivise su Twitter da Bobo Craxi, fanno eco all'intervista di oggi su Repubblica di Giuliano Amato. In questa intervista, Amato ricorda come Bettino Craxi fu colui che avvertì il leader libico, Muammar Gheddafi, del rischio di un attentato nei suoi confronti. Questo retroscena sembra riportare indietro i ricordi ai tragici eventi di Ustica, avvenuti il 27 giugno del 1980. Tuttavia, il figlio dell'ex leader socialista desidera precisare che la "soffiata" a Gheddafi fu un episodio successivo, avvenuto 6 anni dopo. La storia di quegli anni continua a svelare segreti e dettagli intriganti che gettano nuova luce su eventi storici di grande importanza.

É già scritto anche sui libri di Storia che mio padre avvertí Gheddafi che lo avrebbero bombardato. Ma nel 1986.#gheddafi — Bobo Craxi (@bobocraxi) September 2, 2023