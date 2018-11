Tav, Delrio: «Il governo cambi linea, la paura dei grillini non puo bloccare lavori per 2,5 miliardi»

«Il governo cambi direzione sulla Torino-Lione. Non può essere la paura del M5S a far fare retromarcia anche su questo impegno elettorale a bloccare un'opera che tutta la comunità piemontese, come dimostrato dalla grande manifestazione di sabato a Torino, chiede unitariamente». Lo afferma il presidente dei deputati del Pd Graziano Delrio.

«La Tav è fondamentale per l'economia italiana - continua l'ex ministro delle Infrastrutture - per la crescita dell'occupazione e per uno sviluppo sostenibile. Metterla a rischio, come fino ad ora sta facendo il governo, non solo distrugge posti di lavoro e determina il fallimento di tantissime imprese, ma esclude l'Italia dai grandi piani di trasporto di merci e persone a cui si sta preparando l'intera Europa. Occorre sbloccare subito gli appalti per il 2018 del valore di 2,5 miliardi fermati da un post su Facebook, così da consentire alla Telt di procedere con i lavori».

