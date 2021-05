8 Maggio 2021

di Stefania Piras

(Lettura 2 minuti)







Anche oggi, e domani, rimarranno chiusi i centri commerciali in zona gialla. Non si può andare al mare, né in zona gialla, tantomeno in zona arancione. Gli stabilimenti balneari riaprono dal 15 maggio. Rimane quindi vietato, anche nelle spiagge libere, prendere il sole e farsi il bagno al mare.

Roma, dal 15 maggio riaprono gli stabilimenti al mare: tutte le regole per l'estate 2021

In zona gialla si possono consumare pic nic all'aperto.

Ma per lo shopping è ancora semaforo rosso. All'interno dei megastore, sono aperti solo i negozi di beni di prima necessità come farmacie, alimentari, tabaccai, edicole, librerie e lavanderie. I negozi di abbigliamento sono chiusi: la pandemia sta rallentando la sua morsa ma lo shopping in un luogo chiuso, seppur molto grande come un centro commerciale, rimane una situazione che gli esperti sanitari reputano ancora un rischio che non può al momento aggiungersi ai rischi già calcolati delle altre riaperture. Insomma, per il giro nel centro commerciale durante il weekend bisognerà aspettare. Una possibile data per la riapertura dei centri commerciali nel fine settimane potrebbe essere il 15 maggio.

Matrimoni, regole da giugno 2021: banchetti all'aperto, buffet monodose, tutti con la mascherina

Gradualità - È la vera parola d'ordine che guida la logica delle riaperture: gradualità. Le date da cervhiare sul calendario sono il 15 maggio, il 1 giugno, il 15 luglio. La prossima settimana infatti, dopo i cinema, i musei e i ristoranti la sera, riaprono le piscine. Il 15 maggio 2021 nelle regioni in zona gialla, riaprono le piscine: solo vasche all’aperto e secondo le linee guida anti-Covid. Rimangono chiuse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale (i parchi termali riaprono il 1° luglio). Il 1° giugno riaprono invece le palestre, i centri di danza, yoga, pilates e fitness. Altra importante novità di inizio giugno: si potrà pranzare anche al chiuso nei ristoranti (non si cena ancora al chiuso). Il 15 giugno tornano anche le feste per i matrimoni e le fiere. Il 1° luglio riaprono i parchi tematici, termali e tornano i convegni e i congressi in presenza.

Moltissimi di questi settori sono in agitazione: aspettare queste riaperture graduali significa mettere in ginocchio interi comparti già molto provati. Il mondo dei parchi acquatici e tenatici scenderà in piazza a Roma martedì 11 maggio.