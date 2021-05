Roma, dal 15 maggio riaprono gli stabilimenti al mare: tutte le regole per l'estate 2021

Dal 15 maggio riaprono gli stabilimenti a Roma. Con l'estate che si avvicina i cittadini della capitale sono pronti a riempire le spiagge di Ostia, Fregene, Maccarese e tutte quelle che si trovano sul litorale. Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza che prevede il via libera dal 15 maggio fino al 30 settembre per l'estate 2021. Ma non sarà come le altre. Tra vaccini, tamponi, distanziamento e altre regole da rispettare: sono molte le novità.

Regole per gli stabilimenti - Sono previste misure e accorgimenti per evitare che il Covid si diffonda nelle spiagge di Roma. Quali? Monitoraggio degli ingressi alla battigia, mantenimento delle distanze interpersonali, divieto di assembramenti e possibile contingentamento delle presenze in spiaggia fino a una capienza massima definita. Questo è quanto contenuto nel Piano Strategico Gestione Balneare approvato ad aprile dal X Municipio, che definisce le modalità operative per il regolare svolgimento della stagione balneare in sicurezza.

Cosa è vietato - Sulle spiagge, anche libere, ci sono alcue regole da rispettare. Non si può ingombrare la fascia dell’arenile, estesa almeno 5 metri dalla battigia, con ombrelloni, stuoie, sdraio o altro; abbandonare rifiuti di qualsiasi natura; campeggiare; tenere accesi ad alto volume apparecchi di diffusione sonora; condurre e far permanere qualsiasi tipo di animale salvo limitate eccezione come le unità cinefile di salvataggio o i cani guida per non vedenti; sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d’acqua con qualsiasi tipo di aeromobile a eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

