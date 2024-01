Salvini: «Non mi candido alle europee, mi piacerebbe candidare Vannacci». Il generale: «Valuterò a mente fredda»

Salvini non si candida alle elezioni europee. A confermarlo è stato lo stesso vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture a Quarta Repubblica su Rete 4. «Continuerò a fare il ministro», ha detto Salvini, aggiungendo che gli «piacerebbe candidare Vannacci». «Una certa magistratura di sinistra, una certa stampa di sinistra sta attaccando me», ha detto ancora, difendendo anche la sua fidanzata Francesca Verdini: «Perché attaccare la mia compagna, lasciatela lavorare». E ha aggiunto: «Non penso che all'Anas ci sia gente corruttibile e ogni mia scelta la faccio nell'interesse del paese».

L'intervento

«È un errore non aver ancora affrontato fino in fondo una pace fiscale.

Vannacci: valuterò a mente fredda

«Ringrazio per il pensiero e per la fiducia, a mente fredda valuterò, fermo restando che per il momento faccio il soldato». Lo ha detto all'ANSA il generale Roberto Vannacci oggi a Udine, commentando le parole del vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, che a 'Quarta Repubblicà su Rete 4, ha dichiarato l'intenzione di non candidarsi alle elezioni europee e di voler continuare a fare il ministro, aggiungendo poi «mi piacerebbe candidare Vannacci».