Natale, la contro-cerimonia di Salvini: niente Quirinale, resta a Milano

Matteo Salvini oggi pomeriggio non sarà al Quirinale per la tradizionale cerimonia degli auguri del capo dello Stato alle alte cariche. Il capo della Lega ha rivelato: «C’è la recita di mia figlia, per nessuna ragione al mondo intendo perderla. Ma sul Colle sarò ben rappresentato».



Peccato però che poi il suo ufficio stampa ha fatto sapere che in concomitanza con la cerimonia officiata a Roma da Sergio Mattarella, il vicepremier e ministro dell’Interno sarà a Milano, al centro congressi Stelline «per incontrare i giornalisti per gli auguri di Natale». Insomma, la recita della figlia si svolge al mattino e Salvini, invece di correre a Roma per incontrare il Presidente, organizza la sua contro-cerimonia di auguri. Del resto tra Mattarella e Salvini non c’è un grande feeling. © RIPRODUZIONE RISERVATA