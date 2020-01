Salvini al citofono di una palestra a Caserta: la parodia dello youtuber è tutta da ridere

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva da, cittadina alle porte di Caserta , una divertente parodia della citofonata più discussa degli ultimi anni. Quella cheha fatto, l’altro giorno, al citofono di uno stabile in via Deledda, nel quartiere popolare del Pilastro, a Bologna . Nella ricostruzione dello youtuber, sul suo canale «Pacolandia El loco», il leader della lega non si rivolge, com’è accaduto nella realtà, a una madre per sapere se uno dei figli spacciasse («Buonasera signora, suo figlio è uno spacciatore?»), ma bussa per poter entrare in una palestra del Sud Italia. Al suo interno ci sono solo Paco e il suo complice, che non hanno nessuna voglia di aprirgli. Salvini insiste, ne nasce una gag esilarante, che si conclude con una sonora pernacchia.Sono numerose le prese in giro del gesto del segretario della Lega, che, nelle ultime, ore sono diventate virali. C’è chi, ad esempio, riprende la celebre scena in cui Fantozzi si arrampicava a un balcone per chiedere chi avesse «fatto palo» durante una partita della nazionale, ricevendo un pugno. Poi, c'è il video dell’agenzia funebre «Taffo», in cui un ragazzo gira per citofoni, bussando e chiedendo, con macabra ironia: «Sei spacciato?».