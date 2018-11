Prescrizione, i Radicali contro Bonafede e M5S: «Hanno un concezione vendicativa della giustizia»

«L'intervento in Aula del ministro della Giustizia Bonafede durante la discussione del provvedimento cosiddetto "anticorruzione", che include anche la folle sospensione della prescrizione, ha rivelato ancora una volta in modo netto una concezione vendicativa della giustizia. La retorica giustizialista del ministro, salutata con applausi scroscianti dai banchi del M5S, esprime un'azione di governo che, anziché occuparsi di garantire ai cittadini certezza del diritto ed efficenza del sistema giudiziario, è volta a esaltare unicamente la certezza della pena e si compiace così che lo stesso processo sia una pena, senza fine».



Lo dichiara Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa. Così Bonafede, parlando alla Camera, ha difeso lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio: «Con questa legge lo Stato si prendela responsabilità di dare una risposta di giustizia in tempi ragionevoli. Riteniamo che quando uno si rivolge alla giustizia ha il diritto che la giustizia gli dia una risposta, quale che essa sia». Non è ragionevole, ha spiegato il Guardasigilli, che un processo abbia un inizio e non una fine» sottolineando che «così si assicura la ragionevole durata del processo».

