Incontro questa mattina ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Antonio Tajani e Manfred Weber, capogruppo del Ppe al Parlamento europeo e candidato alla presidenza della Commissione Europea. Al centro del colloquio, in particolare, si legge in una nota, la «situazione economica italiana e il rapporto dei cittadini del nostro Paese con un'Europa percepita come burocratica e oppressiva».Berlusconi, sottolineando i «meriti europei nel garantire settant'anni di pace e di libertà e l'abolizione dei confini tra gli Stati europei, ha confermato la necessità che il Ppe diventi motore di cambiamento per realizzare il progetto di politica estera e di difesa comune che renderebbero l'Europa faro di civiltà, di cultura, di democrazia e di pace nei confronti del mondo intero. Weber, continua la nota, «apprezzando l'impegno personale» del presidente di Fi, «ha riconosciuto al movimento politico di Forza Italia un ruolo chiave nel Ppe anche grazie al lavoro del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, punto di riferimento di tutti i componenti del Partito Popolare». Berlusconi si è anche impegnato a cercare di ricostruire il dialogo con la Russia di Vladimir Putin «nello spirito del vertice di Pratica di Mare».