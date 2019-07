Pd, nel bilancio 11 milioni di spese: personale. Nessun accenno alla chiusura della sede del Nazareno

Undici milioni e 819.729 euro. Questo l'ammontare delle spese per il Pd secondo l'ultimo bilancio, quello relativo all'esercizio 2018, come si legge nelle relazione del tesoriere Luigi Zanda. Le voci principali di spesa sono quelle relative alle campagne elettorali (2.693.696 euro) e i costi per il personale dipendente (4.690.738 euro).



Nel dettaglio, si legge nella relazione di Zanda, i costi sono così ripartiti: costi per acquisti di beni (cancelleria, materiale di consumo) 29.830 euro; costi per servizi ovvero spese per collaboratori e consulenze pari a 576.468 euro e quindi le spese elettorali (propaganda, organizzazione eventi, sondaggi) che ammontano a 2.693.696. Nella relazione viene anche nominata la sede del Pd senza però che vi sia alcun accenno a uno spostamento né a un ridimensionamento del Nazareno, come era stato ipotizzato nei giorni scorsi. «Spese per servizi afferenti la Sede Nazionale (Vigilanza, manutenzioni e riparazioni, assicurazioni, pulizia locali e servizi logistici) 507.260 euro», è l'unico accenno alla questione sede dem. Poi ci sono le spese per le utenze pari a 190.566 euro e quelle per «viaggi, trasferte, alberghi e ristoranti, rappresentanza, rimborsi spese, automezzi» che arrivano a 336.152 euro. Ed ancora «spese amministrative (Postali, ecc.) 55.162».



Nel bilancio vengono elencati anche «costi per godimento beni di terzi (affitto, noleggi, leasing, ecc.): per manifestazioni, eventi e servizi elettorali in genere 111.221; per godimento beni di terzi afferenti le sedi operative 765.812». Poi ci sono i «costi per il personale dipendente pari a 4.690.738». Ci sono 618.828 euro sotto la voce «ammortamenti e svalutazioni», 7.229 per «accantonamenti per rischi e oneri» ed ancora 274.304 euro per «oneri diversi di gestione». Infine ci sono i «contributi ad associazioni per euro 262.180 così distribuiti: strutture provinciali Pd 88.642 euro; strutture regionali Pd 69.108; Associazione Giovani Democratici 12.800 euro; strutture territoriali Pd 6.274; contributi a P.S.E. 80.356 euro; altri contributi 5.000».

