© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina l'Assemblea del Movimento Nazionale per la Sovranità ha eletto Segretario Marco Cerreto al posto del dimissionario Gianni Alemanno. Il nuovo segretario e il Presidente Roberto Menia avranno il compito di rappresentare l'MNS nel patto federativo con Fratelli d'Italia che è stato ratificato oggi dall'Assemblea e che ha già portato l'MNS a esprimere candidati all'interno delle liste europee del partito di Giorgia Meloni. «Sono passati dieci anni dalla fine di Alleanza Nazionale. E' tempo che la destra italiana ponga fine alla sua diaspora, per questo abbiamo risposto positivamente all'appello di Giorgia Meloni per creare un grande movimento conservatore e sovranista sotto il simbolo della Fiamma Tricolore», ha detto il Presidente Roberto Menia nel suo intervento in Assemblea.Sulla stessa linea il neo eletto segretario Marco Cerreto: «Fin dalla fondazione il nostro obiettivo è stato quello di creare un Polo sovranista che raccolga l'eredità del vecchio centrodestra. Oggi per spingere la Lega a porre termine alla negativa esperienza del Governo Conte, è necessario costruire un nuovo grande movimento politico di destra che può nascere solo da Fratelli d'Italia e che sarà il secondo pilastro del Polo sovranista». «Fratelli d'Italia vuole crescere allargando la sua aggregazione in tutto il centrodestra. - dichiara Carolina Varchi, componente dell'esecutivo nazionale FDI che rappresenta Giorgia Meloni e il vertice di Fdi all'assemblea del MNS- Ma la premessa necessaria è riunificare il mondo della destra diffusa e dispersa. Per questo è molto importante il Patto federativo che Giorgia Meloni ha siglato con l'MNS perché recuperiamo il rapporto con un pezzo importante della storia della destra tradizionale, fino a ieri ancora fuori da Fratelli d'Italia».