Morgan si candida alle comunali di Verona: sarà con la lista Sgarbi "Apro Rinascimento"

VERONA - Novità per le Comunali di Verona in programma nell'election day del prossimo 12 giugno: il movimento politico «Io Apro Rinascimento» fondato e presieduto da Vittorio Sgarbi, sarà presente alle prossime elezioni amministrative di Verona e presenta un nome a sorpresa: Marco Castoldi, in arte Morgan, nostro capolista, a sostegno della ricandidatura dell’attuale sindaco Federico Sboarina.

Spiega Umberto Carriera - segretario del Partito: «Verona è una città strategica per moltissime ragioni, e Marco-Morgan, partendo dalle sue vocazioni, ha una visione chiara di come operare al fianco di Federico Sboarina, che in questi 5 anni, ha ha ben amministrato e dimostrato di saper governare con coerenza. Appoggiamo con convinzione la sua ricandidatura e sosteniamo con fiducia Morgan».