Milano, elezioni comunali in diretta. Exit Poll: Sala verso la vittoria al primo turno (54-58%). Affluenza mai così bassa

Lunedì 4 Ottobre 2021, 14:16 - Ultimo aggiornamento: 15:40

Le elezioni a Milano in diretta. Alle 15 si sono chiuse le urne anche a Milano. L'affluenza ieri si attestava sotto il 40% (37,76%).

Ecco i primi exit poll:

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Milano il candidato Giuseppe Sala (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 54-58%. seguito da Luca Bernardo (centrodestra.) con il 32-36%. Seguono Layla Pavone e Gianluigi Paragone, entrambi con una forchetta del 2-4%.

Ore 15.39 Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sta seguendo lo spoglio delle elezioni amministrative dal suo ufficio a Palazzo Marino, sede del Comune. È atteso più tardi, ancora non è stato comunicato un orario ufficiale, nella sede del suo comitato elettorale che si trova nel quartiere Isola, dove commenterà i dati appena ci sarà un risultato consolidato. Nella sede del comitato elettorale c'è fermento dopo aver visto i primi exit poll che danno rieletto il sindaco uscente al primo turno.

Ore 15.35 È in calo l'affluenza alle elezioni comunali di Milano al punto che meno di un elettore su due è andato alle urne, un dato mai verificato in città: alla chiusura dei seggi ha votato infatti il 47,6% contro il 54,6% del 2016, quando si votò in un solo giorno. Nel 2011, l'affluenza era stata molto più alta, il 67,5%.

Ore 15.21 Il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, sta seguendo dalla sua abitazione le prime fasi dello spoglio, dopo aver pranzato con la famiglia. Bernardo dovrebbe arrivare dopo le 16 al comitato elettorale allestito presso il Mary Hotel Nhow in via Tortona, a Milano. Dai primi exit poll, in attesa delle proiezioni, il sindaco uscente Giuseppe Sala è dato vincente al primo turno tra il 54-58%.

Ore 15.08 In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai a Milano il sindaco uscente Giuseppe Sala è al 54-58% mentre il candidato di centrodestra Luca Bernardo è al 32-36%. Il candidato del Movimento 5 Stelle Laila Pavone è al 2-4% mentre Gianluigi Paragone è al 2-4%.

I candidati

I principali candidati sindaco sono il sindaco uscente Beppe Sala, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (8 liste) e Luca Bernardo per il centrodestra (5 liste). Per il Movimento 5 stelle corre Layla Pavone.