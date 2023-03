Pnrr, Mattarella cita De Gasperi: «È il momento di mettersi alla stanga. Assicurare il progresso a tutto il Paese»

«È il momento per tutti, a partire dall'attuazione del Pnrr, di mettersi alla stanga». Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, conclude il suo intervento alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio, a Firenze, e cita Alcide De Gasperi. Con questa epressione De Gasperi invitava i dossettiani della Dc a dare un contributo fattivo all'azione del partito.

Pnrr, Mattarella cita De Gasperi

«Nel ringraziare per il vostro impegno, mi permetto di rivolgere a voi l'invito che in un contesto ben diverso Alcide De Gasperi rivolse nel dopoguerra, quando occorreva ricostruire l'Italia dalle macerie e insieme edificare una autentica democrazia - sono le parole del capo dello Stato -. E' il momento per tutti, a partire dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di mettersi alla stanga».

Dopo l'aggressione russa all'Ucraina «si stanno determinando conseguenze pesanti anche sul terreno economico, ad esempio con fenomeni di inflazione che possono mettere in discussione la ripresa. Questa è una sfida che riguarda tutto il nostro sistema», ha sottolineato il presidente della Repubblica.

«Assicurare il progresso a tutto il Paese»

«Vi è coerenze nel disegno del futuro tracciato dalla Ue e l'Italia è orgogliosa di esserne parte trainante. Oggi però ci sono conseguenze pesanti anche nel settore economico, ad esempio con l'inflazione. È una sfida che riguarda tutto il nostro sistema. Sappiamo che partecipazione e unità sono essenziali per la coesione, non vi può essere divaricazione tra economia e società. Bisogna assicurare il progresso a tutto il Paese. Partecipazione e unità che ci indica la Costituzione per lo svolgimento di attività di interesse generale», dice ancora Mattarella.

«Le Camere di commercio sono diffuse nell'intero territorio nazionale e non sfuggono certamente alla vostra capacità di osservazione, di analisi e di intervento, oltre alle diseguaglianze sociali anche quelle territoriali. Che accanto alla questione fondamentale del Mezzogiorno ripropongono oggi temi come quelli delle aree interne, con il loro potenziale sottoutilizzato di crescita - ha detto Mattarella -. E' una grande impresa quella di assicurare il progresso di tutto il Paese, e in questa impresa siete a buon titolo coinvolti». «Siamo nei 75 anni della Costituzione, una costituzione largamente fondata sulle comunità delle autonomie, sociali, territoriali e funzionali, partecipazione e unità, ripeto, quelle che ci indica la Costituzione all'articolo 118 - ha aggiunto il capo dello Stato -: favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».