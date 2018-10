Landini si candida alla segreteria della Cgil

Maurizio Landini fa un passo avanti. «Ho accettato e mi sono reso disponibile alla proposta» del segretario uscente della Cgil, Susanna Camusso, come suo successore alla guida del primo sindacato italiano. Lo afferma l'ex segretario della Fiom e componente della segretaria della Cgil, Maurizio Landini, al congresso della Camera del lavoro di Milano. «In vita mia non mi sono mai candidato a nulla perché sono della scuola che tutti siamo al servizio dell'organizzazione» ha aggiunto Landini, ricevendo un lungo applauso al termine dell'intervento.



Sabato scorso Susanna Camusso, presente al congresso della Camera del lavoro di Milano seduta in prima fila tra il pubblico, al direttivo nazionale ha indicato in Landini il suo successore, pratica abituale per i segretari uscenti della Cgil. La scelta definitiva avverrà nel congresso del sindacato che si terrà dal 22 al 25 gennaio prossimi a Bari, ma l'elezione appare scontata, anche perché il documento Lavoro è - messo a punto collegialmente ma in qualche modo espressione della maggioranza e della segretaria - ha ottenuto «quasi il 98% dei voti» nei congressi, ha aggiunto Landini nel suo intervento.



«L'unità c'è, non dobbiamo costruirla: mi sembrerebbe curioso che si parli di divisione della Cgil quando abbiamo un documento sul quale c'è la condivisione del 98% degli iscritti. La Cgil o è collettiva o non è», conclude suscitando un forte applauso Landini a Milano.

