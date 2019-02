Sicilia, 5Stelle: l'Assemblea regionale nel 2018 è costata mille euro al minuto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mille euro al minuto: tanto è costata, alle casse pubbliche, l'attività del Parlamento siciliano nel 2018 in rapporto alle ore lavorate in aula (246 ore e 33 minuti) e ai 15 milioni di euro pagati per le indennità dei parlamentari. È quanto emerge da un dossier del gruppo parlamentare dei 5Stelle.Tanti i numeri contenuti nel dossier coordinato dal deputato M5s Stefano Zito, che fa parte del Consiglio di presidenza dell'Assemblea. Su 394 disegni di legge presentati l'anno scorso, solo 21 sono stati approvati in aula, quindi trasformati in legge.«Non vogliamo denigrare la nostra istituzione - ha detto il capogruppo M5S Francesco Cappello - Purtroppo il governo Musumeci stoppa le iniziative del Parlamento per fare valere le proprie ma poi non fa approvare nemmeno quelle. L'Assemblea è lo specchio di questo governo». Per il M5S «la responsabilità» per i numeri impietosi «è tanto del presidente dell' Ars Gianfranco Miccichè quanto del governatore Nello Musumeci». «Il governo non esercita il suo potere di iniziativa - ha sostenuto Cappello - così determina l'inconcludenza dell'Ars». Per Zito «a parte gli atti dovuti e quindi i documenti finanziari, non c'è stata una riforma, un testo normativo che sapesse risolvere un problema dei siciliani».