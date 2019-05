2 Giugno dedicato all'inclusione: alla parata sindaci e forze di pace

Tutto pronto per la parata militare del 2 giugno, dedicata quest'anno, per volontà del ministro Trenta, al tema dell''inclusione. Alle 10 l'avvio della sfilata in via dei Fori Imperiali, aperta anche quest'anno dai sindaci. Tra i corpi schierati, gli operatori di pace.



Programma, orari, video: sul sito del ministro della Difesa - www.difesa.it - è possibile accedere a uno speciale Festa della Repubblica con tutte le informazioni pratiche e materiale inedito. Tra le chicce, una raccolta dei manifesti dedicati dalle forze armate al 2 giugno e un racconto della sfilata nella storia del nostro Paese. © RIPRODUZIONE RISERVATA