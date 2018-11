Sicurezza, D'Uva rispode ai dissidenti: decreto già migliorato al Senato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ventina di deputati del M5s ha scritto al capogruppo Francesco D'Uva per chiedere un «tavolo di discussione» suldecreto sicurezza. Il provvedimento è all'esame della commissione Affari Costituzionali della Camera, dove sono iniziate le audizioni, dopo l'approvazione al Senato con la fiducia. «Il testo è stato già migliorato al Senato e prestosarà approvato anche alla Camera», replica D'Uva.«Nessuna notizia, è prassi consolidata tra noi portavoce confrontarsi. Considerato il mio ruolo, non è la prima né sarà l'ultima richiesta che mi può arrivare dal gruppo parlamentare. Il dl sicurezza è già stato migliorato al Senato e presto verrà approvato anche alla Camera. Chiaro che, come avviene per tutti i provvedimenti possono essere sempre migliorati, ma mi limito tra l'altro a ricordare che questo decreto permetterà di smantellare il business illegale», ha sottolineato in una nota il capogruppo M5S alla Camera.«Mi limito tra l'altro a ricordare che questo decreto finalmente ci permetterà di smantellare il business illegale sulla pelle dei migranti, attraverso l'obbligo di trasparenza nella rendicontazione per le cooperative che gestiscono l'accoglienza. Cioè una battaglia storica del MoVimento», ha sottolineato ancora D'Uva.