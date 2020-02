A livello della Provincia di Bolzano la Svp governa con la Lega; in vista delle elezioni comunali del 3

maggio, la Stella alpina di Merano esclude invece in partenza ogni futura collaborazione con il Carroccio. «Le posizioni estreme della Lega non sono compatibili con quelle della Svp e neanche con quelle del candidato sindaco Richard Stampfl», annuncia il partito in una nota. © RIPRODUZIONE RISERVATA