Verstappen sorpassa Hamilton, l'Inter di Inzaghi sorpassa tutti (e spacca il cuore dei laziali), Mourinho sorpassa il presente

#Mipiaceillunedì dopo la domenica del grande epilogo della Formula 1 con la vittoria e le polemiche della Red Bull, ecco che l'Inter torna prima e manda in archivio Conte. Nostalgia di Inzaghi per i laziali? Forse, visto che la squadra di Sarri non convince e perde anche con il Sassuolo. Mourinho non si illude: il futuro per la Roma è il 2022. Napoli e MIlan giù: occhio all'Atalanta. Ne parliamo con Giorgio Ursicino, Alberto Abbate e Ugo Trani del Messaggero e con l'ospite di giornata: Sandro Sabatini, volto e voce del calcio di Mediaset