Scuola, quando «mancano le basi» e si abbassano le soglie di apprendimento

Mercoledì 3 Novembre 2021, 01:02 - Ultimo aggiornamento: 01:31

Un podcast in 4 puntate tutte dedicate al mondo dei ragazzi: dalla scuola allo sport, dal disagio alle emozioni che irrompono tra i banchi. Stefania Piras conduce un viaggio a Roma con le voci di chi insegna, dei presidi, lo sguardo d'insieme degli esperti di neuropsichiatria infantile che raccontano cosa sta cambiando, soprattutto cosa è peggiorato. In questa seconda puntata: la ricerca Save the Children mostra che gli insegnanti evidenziano una perdita generale degli apprendimenti da parte degli studenti. Quel che si è trasmesso con la Didattica a distanza non si è ben depositato. Ma i livelli di apprendimento erano bassi anche prima della pandemia Covid: la fotografia dei test Invalsi ei ragazzi che abbandonano presto gli studi. Quanti sono? Tanti quanti sono gli abitanti di una città come Genova.