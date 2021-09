Scuola, rientro in aula tra Green pass, quarantene e Dad

Venerdì 3 Settembre 2021, 00:06

Il suono della prima campanella dell’anno segna il ritorno a una #scuola in presenza: #Green_pass obbligatorio per il personale e controlli a campione sugli studenti. In caso di positività al #Covid sono ben quattro le diverse quarantene possibili. La #Dad sarà poi davvero scomparsa? Ne parliamo con Cristina Costarelli presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio e Paola Senesi dirigente scolastico del Liceo Giulio Cesare di Roma.