Elezioni, guerra in casa Pd; pubblico impiego, liquidazioni più basse: 17 agosto di Italo Carmignani

Contestate le scelte del #Pd @francescobechis; #Calenda sfida tutti in #tv @albertogentili; #virologi nelle #liste, ecco dove @andreabulleri; #impiegatipubblici con #liquidazioni più magre @andreabassi; spari per #Ferragosto, bimbo di 2 anni gravissimo @claudiaguasco; l'#America chiede scusa a Piccola Piuma, protestò per conto di #MarlonBrando @annaguaita