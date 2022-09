#Strage del #maltempo nelle #marche: si potevano salvare? @mauroevangelisti; #Draghi attacca certa #politica @francescomalfetano; la meloni e il suo incubo europeo @marioajello; a famiglie e pensionati 150 in più al mese @andreabassi; in #america ripresa in popolarità di Biden grazie alla benzina #annaguaita