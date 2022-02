Cosa ci succede quando ci innamoriamo? Più questione di testa che di cuore. Ecco perché

Innamorarsi. Che cosa ci accade dentro, fisicamente e scientificamente, quando ci innamoriamo? Cosa significa per il nostro corpo il colpo di fulmine? Cosa ci scatta, negli ormoni, negli organi, quando scocca la scintilla? Siamo nei giorni di San Valentino... ma non è tanto e solo chiedersi cos’è l’amore. È capire che cosa ci succede quando ci innamoriamo. Come batte il cuore, anche, sì. Ma soprattutto cosa accade nel nostro fisico. Una cosa è certa: innamorarsi è questione di testa, più che di cuore. Spieghiamo perché su MoltoSalute, inserto in edicola (e online) con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Un approfondimento che passa anche attraverso gli interventi del professor Giulio Maira, neurochirurgo, e del professor Antonio Rebuzzi, cardiologo. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi, giornalista esperta di Salute che apre l’inserto proprio su questo tema: innamorarsi ancora.