Boom dell'export anche grazie all'inflazione. Pensioni, ecco quanto scricchiola il sistema

Partiamo dall’export, perché nel 2022 l’Italia ha raggiunto un valore di 625 miliardi di euro con una crescita del 20 per cento, ma non solo e non tanto per l'aumento dei volumi quanto per l'inflazione. Parte da un'intervista ad Alessandra Ricci, romana, amministratore delegato di Sace, società del ministero dell'Economia che sostiene le aziende italiane nell'export, MoltoEconomia, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. E vi parliamo anche di pensioni: l’Inps lancia l’allarme perché stiamo andando verso la proporzione di un lavoratore per ogni persona in pensione. Quanto scricchiola il sistema pensionistico? E come può salvarsi con le culle? Facciamo anche un salto in montagna. Guardiamo all’Everest con un reportage di Stefano Ardito, giornalista e scrittore esperto di montagna: l’industria del turismo contribuisce per il 5% al Pil del Nepal. Alessandra Camilletti ne parla con Luca Cifoni.