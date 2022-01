Inter, il peso di Inzaghi sul primato. Pardo: Lazio e Roma pazienza, grave perdere l'occasione Mou e Sarri

Nel pieno del ciclone Covid, la serie A ritrova al vertice l'Inter di Inzaghi. Ma il Milan regge e non ha le coppe... Napoli e Atalanta, troppi problemi e poco killer instinct per inseguire lo scudetto forse. Parliamo di scudetto e vertice con Pierluigi Pardo, da qualche giorno coordinatore del calcio di Dazn. Andrea Sorrentino ricorda la settimana in cui calcio e governo si mettono al tavolo per l'emergenza Covid. Mourinho e Sarri stanno deludendo ("ma perderli sarebbe un colpo durissimo per l'immagine di Roma e Lazio", dice Pardo): il punto su Roma e Lazio con Ugo Trani e Alberto Abbate