Il vento delle ventenni. L'attrice Ludovica Martino, la cantante Ariete, la digital chef Ludovica Gargari, la calciatrice Alexia Putellas. Una storia tira l'altra

Giovedì 28 Ottobre 2021, 00:16 - Ultimo aggiornamento: 08:40

Le under 35 pagano più di tutti lo scotto della pandemia. Il loro tasso di occupazione in Italia è il più basso d’Europa. Le ragazze faticano a farsi avanti, a trovare forse la propria strada. Ma esempi di chi ce la fa, di chi la spunta ce ne sono, come un auspicabile effetto traino. Dove porterà il vento delle ventenni? L’attrice Ludovica Martino, la cantante Ariete, la digital chef Ludovica Gargari, la migliore calciatrice Uefa 2020 Alexia Putellas e la giocatrice di Calcio a 5 Arianna Pomposelli ne parlano su MoltoDonna, inserto in edicola con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con il vicedirettore del Messaggero Alvaro Moretti e con Maria Lombardi.