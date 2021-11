Donne, non abbiate paura. L'invito di Giovanni Allevi: gli uomini riscoprano il femminile che in loro. E la battaglia di Claudia Gerini

Non avere paura. Donne, non abbiate paura. Nella Giornata internazionale contro i femminicidi e i maltrattamenti, il messaggio arriva dalla voce del compositore Giovanni Allevi, che mette in musica una donna guerriera, e dall'essere in prima linea dell'attrice e regista Claudia Gerini. Un tema che è il punto di partenza del numero di novembre di MoltoDonna, inserto in edicola con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Donne che però, in molti casi, hanno paura di denunciare una violenza subita. Alessandra Camilletti ne parla con il vicedirettore del Messaggero Alvaro Moretti e con Maria Lombardi.