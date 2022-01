Disastro del Cermis - 24 anni dopo il racconto del medico legale

Il prossimo 3 febbraio saranno trascorsi 24 anni dal disastro del Cermis non lontano da Cavalese quando una cabina precipitò dopo che un aereo statunitense, volando a una quota inferiore rispetto a quella consentita, tranciò i cavi dell'impianto sciistico di risalita. A morire sul colpo furono 20 persone, compreso il macchinista. Fortunatamente non c'erano bambini o minori a bordo ma le operazioni di recupero e di identificazione delle vittime furono molto complesse. Ci vollero infatti tre giorni per dare a ognuno di quei corpi un nome e un cognome e oggi Dino Mario Tancredi, dirigente della sezione di Medicina legale e psicologia applicata alla criminalistica della polizia scientifica ricorda quella tragedia e il lavoro svolto al cimitero di Trento.