Il dolore non ha più segreti: un farmaco ci salverà. Il racconto del Premio Nobel David Julius

Il dolore non ha più segreti: è una malattia e si cura. Una svolta, nel trattamento in particolare del dolore cronico. Una scoperta che è valsa il Premio Nobel 2021 per la Medicina. David Julius, uno dei due scienziati vincitori del riconoscimento, lo racconta in un'intervista su MoltoSalute, inserto in edicola con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Si parla anche dell’influenza in arrivo e degli scudi a nostra disposizione per proteggerci dal Covid. Anche rispondendo a una domanda: verso la terza dose di vaccino anti Covid serve oppure no fare il test per misurare gli anticorpi sviluppati? Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi e Alessandra Spinelli.