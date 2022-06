Torna il Festival della Parola a Chiavari, Enrico Vanzina tra i protagonisti

È nel termine “ostinazione”, con tutte le sue sfumature di significato ed emozione, il cuore della nona edizione del Festival della Parola, prodotto dall’associazione Le Muse Novae, che, dopo due anni torna finalmente in presenza a Chiavari (Genova), dove sarà ospitato fino domenica, con incontri all’insegna di musica, cinema e letteratura. Tutti, appunto, sull’ostinazione, variamente indagata, dal senso del dovere, tema affrontato con Giuseppe Ayala e Pietro Grasso, che ha appena pubblicato “Il mio amico Giovanni”, scritto con Alessio Pasquini, edito da Feltrinelli, alla riflessione sul Covid, con Andrea Crisanti, per “Caccia al virus” (Donzelli).

Tra i protagonisti della manifestazione, Enrico Vanzina, con il suo “Diario diurno”, pubblicato da HarperCollins: un diario, il primo tenuto dall’autore, che prende le mosse da Flaiano, che Vanzina ha conosciuto da bambino, per illustrare poi gli undici anni, tra la crisi economica del 2011 e quella in corso legata alla pandemia, passando per vita, cinema, libri, dolori, emozioni. In cartellone, anche incontri con Nina Zilli, con il romanzo “L’ultimo di sette” (Rizzoli), Yaryna Grusha e Anna Zafesova per “Navalny contro Putin. Veleni, intrighi e corruzione. La sfida per il futuro della Russia” (Paesi Edizioni) e molto altro.

Non mancheranno celebrazioni per il centenario della nascita di Pasolini. E riconoscimenti. Il premio Ambasciatore della Parola, assegnato a personalità che si sono distinte in ambito culturale e artistico da un comitato coordinato da Massimo Poggini, che lo scorso anno è stato assegnato a Ligabue e Mario Tozzi, in questa edizione sarà conferito a Vincenzo Mollica e ad Elisabetta Sgarbi.