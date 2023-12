Tony Effe ospite del podcast 'One More Time': «Dark Polo Gang? Da contratto ci manca un album»

Domenica 3 Dicembre 2023, 08:20

Ospite di Luca Casadei nel podcast One More Time (OnePodcast), Tony Effe - rapper romano tra i fondatori della Dark Polo Gang - si racconta senza filtri tra musica e storia di vita. «Tante volte non vorrei essere Tony Effe, ci sono giorni che vorrei essere una persona normale… - dice subito il rapper - prima ero più felice, era diverso. Dopo il successo mi sento più solo, vedo anche come gli amici si relazionano a me, prima eravamo tutti insieme e tutti un’unica cosa». La puntata è disponibile da venerdì 1° dicembre sull’app di OnePodcast e sulle principali piattaforme di streaming audio. «Partiamo dal fatto che comunque stavamo tutti i giorni insieme, a un certo punto ti odi. - dice il rapper - Facevamo delle cose e Arturo ne faceva altre, a livello di sostanze. La droga fa male, nel senso che Arturo ci è andato un po’ più sotto con quella roba. Doveva prendere le medicine non ci stava più dentro». Il collettivo però esiste ancora, anche perché «abbiamo anche un altro disco in contratto, non c’è un anno. Possiamo farlo anche a 90 anni, ma dobbiamo farlo». Foto: Bogdan Plakov



‘X Factor’, la replica di Fedez a Morgan: «Almeno io non lecco i piedi a Meloni e Sgarbi»