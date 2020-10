Temptation Island, aggredito Michael De Giorgio e ferito con delle forbici: la corsa in sala operatoria

Michael De Giorgio, ex protagonista di Temptation Island, aggredito nella notte, ferito con delle forbici e costretto a correre in ospedale per subire un intervento chirurgico alla mano. Michael De Giorgio ha partecipato al reality Temptation Island assieme all’allora fidanzata Lara Zorzetto e ha raccontato la disavventura dal suo account Instagram.

Michael De Giorgio in un post dalle stories ha prima fatto vedere la ferita che gli hanno procurato gli aggressori, poi ha raccontato l’accaduto: “Questa notte sono stato ferito con una forbice – ha scritto ai follower - è entrata ed uscita dall’altra parte del polso. Ha lesionato i tendini ed ho rischiato l’emorragia”.

L’intervento a cui si è sottoposto è riuscito, ma non sa ancora se subirà limitazioni motorie: “Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non: l’intervento è andato bene. Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motore, non voglio nemmeno pensarci. Grazie a chi stanotte mi è stato vicino nel momento del bisogno. Il dolore più grande è dentro al petto e per questo purtroppo non c’è cura”.

