Covid, Alessia Marcuzzi positiva al test pungidito: «Rifarò il tampone»

Odissea tamponi per Alessia Marcuzzi. La conduttrice de Le Iene questa sera non è potuta essere in studio per condurre l'appuntamento del martedì de programma di Italia Uno. «Purtroppo non sarò a Le Iene questa sera - ha scritto su Instagram - Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno Monzese ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L'esito era positivo. Così mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone e da questo fortunatamente ho avuto esito negativo. A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare. Spero di risultare nuovamente negativa come l'ultima volta. Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter far parte della squadra stasera e non potervi salutare in diretta con Nicola e la Gialappàs come ogni martedì. Vi mando un bacio».

Nicola Savino, che conduce la puntata del martedì de 'Le Ienè con lei lo annuncia in diretta così: «Io sono dispiaciuto ma siamo sottoposti tutti a dei test e il primo dei due che riguarda Alessia Marcuzzi ha dato esito positivo, come due settimane fa, allora si è sottoposta ad un secondo test che ha dato esito negativo. Il protocollo di Mediaset è quello di far valere il test (pungidito) positivo, per cautela massima. Mi dispiace tantissimo per Alessia!».

