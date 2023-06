Silvio Berlusconi morto, Federica Panicucci crolla in diretta tv: «Non ce la faccio»

Martedì 13 Giugno 2023, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 11:03

Un breve messaggio lasciato da Federica Panicucci su Twitter per dare l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi ha generato diverse polemiche, alzando un vero e proprio polverone sui social. La morte dell'imprenditore ed ex presidente del Consiglio, nonché leader di Forza Italia, ha suscitato reazioni negative da parte degli haters, i quali non hanno apprezzato le parole della conduttrice nei confronti del fondatore di Mediaset, lanciandosi in critiche molto feroci sia ne suoi confronti che verso Berlusconi stesso. Ma cosa avrà mai scritto esattamente Federica Panicucci? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE: -- Isola dei famosi non andrà in onda stasera: quando sarà trasmessa la semifinale