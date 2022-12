Re Carlo, critiche per la cartolina di Natale: quel dettaglio triste sulla Regina Elisabetta

Mercoledì 14 Dicembre 2022, 11:56

Anche per il 2022 è arrivata direttamente da Palazzo la cartolina di Natale della Famiglia Reale Inglese e questa volta, dopo decenni in cui a essere la protagonista è stata la Regina Elisabetta, a essere ritratti sono Re Carlo III e la regina consorte Camilla. La foto vede i due immortalati in uno scatto non posato durante i Giochi di Braemar, avvenuti il 3 settembre 2022 ed è stata scattata da Samir Hussein, 5 giorni prima che Carlo venisse proclamato Re, considerando che la Sovrana si è spenta l'8 settembre. Un dettaglio piuttosto triste, che pone l'accento sulla scelta insolita del Re. La foto è stata immediatamente analizzata dagli esperti: Judi James, esperta del linguaggio del corpo ha dichiarato a Express Co Uk che "la foto sembra una scelta simbolica: Carlo indossa il tweed e Camilla è in pieno stile scozzese". I dettagli sembrano suggerire un messaggio di continuità invece che di cambiamento. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

