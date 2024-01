Morto Gary Graham, star della serie Alien Nation

Mercoledì 24 Gennaio 2024, 10:16

L'attore statunitense Gary Graham, noto per il suo ruolo del detective Matthew Sikes nella serie televisiva di fantascienza "Alien Nation", è morto a 73 anni in un ospedale di Spokane, Washington. Graham ha avuto una lunga carriera, interpretando anche ruoli in varie produzioni di "Star Trek", come Tanis in "Star Trek: Voyager" e l'ambasciatore vulcaniano Soval in "Star Trek: Enterprise". Ha recitato anche in diversi film e ha avuto ruoli in serie TV come "L'incredibile Hulk" e "Renegade". La sua carriera comprende anche il film "Alien Nation - Nazione di alieni" (1988) e altre produzioni cinematografiche e televisive.