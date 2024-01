Mischa Barton compie 38 anni, la star di "The O.C." amata dal pubblico

Mercoledì 24 Gennaio 2024, 13:09

Oggi, il 24 gennaio, l'attrice britannico-americana Mischa Barton celebra il suo compleanno. Nata nel 1986, Barton ha ottenuto notorietà internazionale grazie al suo ruolo di Marissa Cooper nella serie televisiva "The O.C." che le ha garantito un posto di rilievo nell'industria dell'intrattenimento. Nel corso della sua carriera, Mischa ha mostrato versatilità attraverso partecipazioni a film e spettacoli teatrali. In una intervista di qualche mese fa al Sunday Times, l'attrice, diventata famosa all'età di 17 anni dopo aver interpretato Marissa Cooper in The O.C., ha ricordato il "trauma" che ha dovuto sopportare lavorando nel settore quando era più giovane: «Puoi andare in terapia ogni giorno per il resto della tua vita ma il trauma che ho vissuto quando avevo vent'anni semplicemente non scompare da un giorno all'altro». Mischa Barton ha spiegato, aprendosi ai media, come non si fosse mai sentita "preparata per quel livello di fama".