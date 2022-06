Leonardo Del Vecchio, la standing ovation dei dipendenti alla Festa di Natale Luxottica

Lunedì 27 Giugno 2022, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 11:19

Nelle immagini l'arrivo di Leonardo Del Vecchio, morto all'età di 87 anni, alla festa di Natale Luxottica del 2020. L'imprenditore viene accolto dai dipendenti con una lunga standing ovation.

Vero principe dell'imprenditoria italiana Leonardo Del Vecchio non lo è stato per diritto di nascita. Tutt'altro: in un paese dove il capitalismo familiare è ancora molto radicato Del Vecchio si afferma con la stoffa del self made man di stampo anglosassone. Il fondatore di Luxottica nasce a Milano il 22 maggio del 1935 da una famiglia di origine pugliese; orfano di padre ancora molto piccolo viene affidato dalla mamma al collegio dei martinitt dove rimane fino al diploma di scuola media. All'età di 15 anni va a lavorare come garzone alla Johnson, una fabbrica produttrice di medaglie e coppe. I proprietari della fabbrica lo spingono a iscriversi ai corsi serali all'Accademia di Brera per studiare design e incisione.