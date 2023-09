Lda canta per la serie Netflix "Di4ri". Il racconto: «Prima nascondevo di essere figlio di Gigi D'Alessio, ora ne vado fiero»

Giovedì 21 Settembre 2023, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 17:12

"Castello di sabbia", nuovo singolo di Lda, è la sigla della serie Netflix "D1ari", disponibile in streaming dal 14 settembre. «E' una grande emozione sentire la mia musica dopo il jingle della piattaforma», racconta il cantante.

Quella in streaming è una nuova avventura per Luca D'Alessio, arrivata dopo il successo di Sanremo e l'esperienza nella scuola di Amici, dove ha vissuto uno dei periodi più difficili della sua carriera. «Sono diventato Lda per nascondere il fatto di essere figlio di Gigi D'Alessio - confessa - poi per forza di cose è uscita fuori la verità. Ci sono stato male soprattutto nel periodo di Amici, mi fissavo a leggere i commenti dei leoni da tastiera e mi sono reso conto che la gente è cattiva».

Dopo un primo momento di difficoltà dato dall'impatto con il pubblico Lda si è subito rimesso in carreggiata e ora rivendica con fierezza le proprie origini: «Ma anche io se mi mettessi nei loro panni stenterei a credere che Lda è lì per i suoi meriti. Eppure di fatto nel mio anno ad Amici sono stato il numero uno. Non ho vinto, ma i numeri parlano chiaro. Ora la gente si è quasi dimenticata che sono il figlio di Gigi D'Alessio».

di Elena Giovannini e Valentina Panetta