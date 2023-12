Ivana Spagna, appello alla Bertè: «Sentiamoci, ti sono ancora grata per quel Sanremo»

Mercoledì 13 Dicembre 2023, 10:47

Ivana Spagna, ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona, parla del suo rapporto con Loredana Bertè: le due sono amiche, ma a quanto pare c'è un litigio a dividerle, che Ivana vorrebbe superare. D'altronde per la collega ha sempre avuto solo parole di elogio e nel salotto di Rai Uno lancia un appello: "Loredana se ci potessimo sentire, mi farebbe solo tanto piacere. Perché io sono stata bene con te ed è secondo me il più bel ricordo che ho di Sanremo. Mi sono divertita tanto e ti ringrazio ancora per avermi invitata quella volta". Ivana Spagna si riferisce al Sanremo del 2008, quando le due artiste si presentarono in coppia con il brano "Musica e parole" ma vennero escluse perchè la canzone risultò essere un plagio. clip Rai



