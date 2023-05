Isola dei famosi, Marco Predolin e lo sfogo dopo l'abbandono: «Non è stata una mia decisione uscire»

Giovedì 4 Maggio 2023, 12:08

Chi segue l'Isola dei famosi, sa che in questa edizione i primi due concorrenti ad essere eliminati sono stati il conduttore Marco Predolin e l'ex reginetta di bellezza Claudia Motta, ma dalle ultime dichiarazioni di Marco di apprende che non avrebbero abbandonato volontariamente il gioco. Secondo le loro dichiarazioni su Instagram, infatti, la decisione di ritirarsi è stata presa dalla produzione del programma poiché i due concorrenti non erano più idonei a livello fisico a sostenere la mancanza di cibo forzata. Predolin ha ringraziato i fan per il loro supporto e ha precisato che la decisione è stata presa a seguito di esami del sangue che avrebbero evidenziato la sua non idoneità.

