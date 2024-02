Diodato a Sanremo: «'Ti muovi', un brano che sa di liberazione»

Giovedì 1 Febbraio 2024, 12:05

C’è ancora una volta un tu sottointeso nel titolo del brano con cui Diodato torna in gara al Festival di Sanremo. Dopo la vittoria del 2020 con la splendida Fai Rumore – che è risuonata potente ed evocativa in un’Arena di Verona drammaticamente vuota durante la pandemia in occasione dell’Eurovision –, l’artista tarantino affida a Ti muovi il suo nuovo racconto. Il brano è scritto, composto e arrangiato dallo stesso Antonio (unico caso fra i trenta pezzi all’Ariston quest’anno) con la produzione firmata insieme a Tommaso Colliva. «La canzone credo fotografi abbastanza bene quello che sono in questo momento. - ci dice Diodato - Sa anche di liberazione, è una ballad energica e spero di riuscire a trasmettere questa energia anche sul palco del Festival».



LEGGI ANCHE: I Ricchi e Poveri a Sanremo 2024: «Bisogna mettersi in gioco senza aspettare il domani»