David Hasselhoff, la star di Supercar compie 71 anni. Ecco cosa fa oggi

David Hasselhoff, uno dei volti più amati e iconici degli anni '90, compie 71 anni. È diventato famoso interpretando il ruolo di Mitch nella celebre serie Baywatch. Negli ultimi tempi sembra essere scomparso dalle scene. Nato il 17 luglio 1952 a Baltimora, nel Maryland, nel 1982 ottenne il ruolo di Michael Knight nella serie televisiva Supercar, trasmessa dalla NBC dal 1982 al 1986. Successivamente, dal 1989, interpretò il personaggio di Mitch Buchannon, il protagonista di Baywatch. David Hasselhoff si è dedicato a vari progetti, tra cui alcune partecipazioni speciali come attore. Attualmente, sembra che l'attore sia concentrato sulla sua carriera musicale. Nel 2021, sono stati pubblicati i videoclip delle sue canzoni "The Passenger", "Sweet Caroline" e "David Hasselhoff: Damnit I Love You (Verdammt ich lieb Dich)". Photo Credits: Kikapress Music: Korben



